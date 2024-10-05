Diyarbakır'da feci kaza! 11 yaralı
Diyarbakır'da sürücüleri belirlenemeyen kamyonet ve minibüs çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 11 kişi yaralanırken, araçlar yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araçları söndürürken, kazazedeler ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır- Silvan karayolunda meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen kamyonet ve minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüsteki 2'si çocuk 11 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.