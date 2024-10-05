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Çorum'da 2 otomobil kaza yaptı! 4 yaralı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.10.2024 01:39
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Çorum’da 2 otomobil kaza yaptı! 4 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Çorum'un Alaca ilçesinde meydana geldi.

Olay yerinden bir kare - (AA)Olay yerinden bir kare - (AA)

Yusuf D. idaresindeki 19 AS 108 plakalı otomobil, Çorum Caddesi Sanayi Kavşağı'nda Hıdır Ö'nün kullandığı 19 AEA 085 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 19 AS 108 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Mahmut G. ile Oğuzhan Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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