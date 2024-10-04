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Müge Anlı'da gündem olmuştu! Müslüme'nin mezar taşı kırıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:35 Güncelleme: 04.10.2024 15:35
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Müge Anlı’da gündem olmuştu! Müslüme’nin mezar taşı kırıldı

Mersin'in Gülnar ilçesinde, kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki mermer kaplama parçalandı. Tahribatın sebebinin insan müdahalesi mi yoksa yapısal sorunlar mı olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşabilmek için yetkililer, inceleme başlattı.

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