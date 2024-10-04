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İş yerine uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.10.2024 15:16
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İş yerine uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince bir iş yerinde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

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