Dışişleri Bakanlığı’ndan Nijerya’ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Nijerya'da batan ve çok sayıda kişinin ölmesine yol açan tekne ile ilgili taziye mesajı yolladı.

"DOST VE KARDEŞ NİJERYA HALKINA TAZİYELERİMİZİ İLETİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'da yaklaşık 300 yolcu taşıyan bir teknenin batması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Nijerya halkına taziyelerimizi iletiyoruz" denildi.