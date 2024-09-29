29 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Nepal’deki afetlerde can kaybı 104’e yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:38 Güncelleme: 29.09.2024 14:38
ABONE OL
Nepal’deki afetlerde can kaybı 104’e yükseldi

Güney Asya ülkesi Nepal’de Cuma gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 104’e yükselirken, kayıp 64 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör