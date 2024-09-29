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Kocaeli'de bir hiç yüzünden cinayet!

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.09.2024 14:36
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Kocaeli’de bir hiç yüzünden cinayet!

Kocaeli'de bir süre önce araba camı kırma meselesi yüzünden başlayan husumet dün pazar yerinde işlenen cinayetle sona erdi. Gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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