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Salgın ve savaşlardan dolayı 6 yıl sonra evlenebildiler

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:24
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Salgın ve savaşlardan dolayı 6 yıl sonra evlenebildiler

Eskişehir’de yaşayan Kemal Şanlı, 10 yıl önce internet üzerinden iş için tanıştığı ve daha sonra sevgili olduğu Victoria Ozirska ile Covid-19 salgını, Ukrayna-Rusya savaşı gibi global problemler nedeniyle 6 yıl sonra dünya evine girebildi.

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