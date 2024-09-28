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Nepal'de sel ve heyelan

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 18:26
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Nepal’de sel ve heyelan

Nepal'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda en az 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

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