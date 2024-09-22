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Memduh Paşa Yalısı soygununda yeni detay! Çalınan 115 milyon TL ve altınlar hala kayıp | Sanıklar yakalandı ama...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 13:25 Güncelleme: 22.09.2024 13:53
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Memduh Paşa Yalısı soygununda yeni detay! Çalınan 115 milyon TL ve altınlar hala kayıp | Sanıklar yakalandı ama...

Geçtiğimiz gün İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Memduh Paşa Yalısı'nda film sahnelerini aratmayan bir soygun yaşandı. Yalıda bir buçuk yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan kişi, arkadaşları ile birlikte iki saat içerisinde yalıdaki 5 kasayı boşaltıp 145 milyon TL ile altın ve ziynet eşyasını kamyonete yükleyip kayıplara karıştı. Bütün sanıkların yakalandı ancak 115 milyon TL ile altınların bir kısmı hala bulunamadı. İşte Tarihi Memduh Paşa Yalısı soygununda dikkat çeken detaylar...

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