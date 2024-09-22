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Adana'da fırtına bir eve ağır hasar verdi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 13:02
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Adana’da fırtına bir eve ağır hasar verdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, fırtına nedeniyle damı ve balkonu kısmen yıkılan evde hasar oluştu.

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