18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Kontrolden çıkan araç şarampole uçup takla attı: 2 ölü

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 14:58
ABONE OL
Kontrolden çıkan araç şarampole uçup takla attı: 2 ölü

Adıyaman'da kontrolden çıkarak takla atan bir araç yol kenarındaki şarampole uçtu. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör