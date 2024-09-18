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7 kilo esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 15:11
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7 kilo esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından 7 kilo 34 gram kubar esrarla yakalanan bir kişi adliyeye sevk edildi.

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