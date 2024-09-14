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Elazığ’da kedi bu kez fareyle değil yılanla oynadı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:31 Güncelleme: 14.09.2024 12:31
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Elazığ’da kedi bu kez fareyle değil yılanla oynadı

Elazığ’da bir kedi, fareyle oynar gibi yavru bir yılanla oynadı.

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