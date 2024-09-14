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Bolu'da içme suyu alarmı: O gölde 4 aylık su kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.09.2024 12:40
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Bolu’da içme suyu alarmı: O gölde 4 aylık su kaldı

Bolu'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına indi. Gölde kentin yaklaşık 4 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda su kaldığı tespit edildi. İşte detaylar...

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