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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 12:06
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Erzincan’da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı uygulama noktasında durdurulan bir araçta yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

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