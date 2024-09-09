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Kocaeli'nde gelin ve damat kavganın ortasında kaldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:42
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Kocaeli’nde gelin ve damat kavganın ortasında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelin ve damat yol ortasında kavga eden yakınlarının arasında kaldı. Genç çiftin en mutlu günlerinde yaşanan bu anlar saniye saniye bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

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