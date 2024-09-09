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Gaziantep'te berberde öldürülen gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2024 14:39
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Gaziantep’te berberde öldürülen gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

Gaziantep'te bir şahıs, berber dükkanında tüfeğiyle kazara arkadaşı Selim Maydonozoğlu'nu öldürdü. Hayatını kaybeden gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi.

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