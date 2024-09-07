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Sahte içki imalatına operasyon

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:06 Güncelleme: 07.09.2024 11:07
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Sahte içki imalatına operasyon

Samsun polisi bir büfe ve deposuna düzenlediği operasyonda 75 litre sahte alkollü içki ile 270 litre sahte içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirdi.

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