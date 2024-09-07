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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:08 Güncelleme: 07.09.2024 11:09
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Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, sürücü belgesi olmadığı belirlenen kamyonet sürücüsüne para cezası uygulandı.

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