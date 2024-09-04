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Kocaeli'de silahlı saldırı! 1 yaralı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:52 Güncelleme: 04.09.2024 21:53
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Kocaeli’de silahlı saldırı! 1 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ferdi E. (24), sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı. Ferdi E. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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