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Sağanak yağışta yolda çukur oluştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:23 Güncelleme: 01.09.2024 16:23
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Sağanak yağışta yolda çukur oluştu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, etkisini sürdürdü. Köseilyas Mahallesi’nde ise aşırı yağmurdan dolayı yolda çukur oluştu.

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