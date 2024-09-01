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Bodrum'da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 16:21 Güncelleme: 01.09.2024 16:21
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Bodrum’da kuaför ile baklavacı birbirine girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuaför ile baklavacılar arasında çıkan kahveli ve uçan tekmeli kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

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