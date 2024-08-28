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Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:11
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Vatandaşların yaralı halde bulduğu karaca yeniden doğaya salındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya salındı.

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