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Bursa'da anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 12:12
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Bursa’da anne ve bebeğin ölümden döndüğü anlar kamerada

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan araç, pazar alışverişinden dönen anne ile bebeğine çarpmaktan kıl payı kurtuldu.

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