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Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 10:52
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Otomobildeki bavulda 19 kilo 150 gram esrar çıktı

Adana'da narkotik polisleri şüphe üzerine durdukları otomobilde bulunan bavulda 19 kilo 150 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili otomobilde bulunan 2 kişi tutuklandı.

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