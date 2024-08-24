24 Ağustos 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 10:50
ABONE OL
Ardahan beyaza büründü, Ağustos ayında şaşırtan görüntü

Ardahan’ı dolu vurdu, arazi ve yollar beyaza büründü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör