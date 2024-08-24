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Kırıkkale'deki trafik kazaları KGYS kamerasında

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 16:01
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Kırıkkale’deki trafik kazaları KGYS kamerasında

KKırıkkale’de farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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