İstanbulluyu bunaltan nemli gece! Çatalca Ataşehir ve Ümraniye’de yüzde 100’e ulaştı! İşte ilçe ilçe nem oranları...

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Bahçelievler ve Bakırköy'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2, nem oranı yüzde 88,, Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 87 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı.

Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,6 iken, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 25,2 ve hissedilen sıcaklık 28,1, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı.