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Hisarcık'ta ahşap ev yangını

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 09:00
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Hisarcık’ta ahşap ev yangını

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde iki katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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