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Üsküdar'da polisten kaçtı, o anları kayda aldı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 14:48
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Üsküdar’da polisten kaçtı, o anları kayda aldı

Üsküdar'da bir motosiklet sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Sürücü, kaçışını motosikletiyle kaldırıma çıkarak sürdürdü. Onlarca kural ihlali yapan motosikletli o anları kask kamerasıyla kayda aldı.

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