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Kontrollü olarak yıkılan 4 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.08.2024 14:47
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Kontrollü olarak yıkılan 4 katlı binanın yerle bir olmasıyla yaşanan panik kamerada

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde ağır hasar alan 4 katlı binanın kontrollü olarak yıkılmasıyla vatandaşların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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