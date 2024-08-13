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Mehmetçik tüm ülkeleri solladı! Türkiye'nin gururu Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasına damga vurdu...

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 12:42 Güncelleme: 13.08.2024 13:13
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Mehmetçik tüm ülkeleri solladı! Türkiye’nin gururu Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi yarışmasına damga vurdu...

Avrupa En İyi Keskin Nişancı Timi yarışması düzenlenirken yarışmaya toplamda 19 ülkeden 36 tim katıldı. Ülkemizi temsil etmek adına Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığı yarışmada yer aldı. Temsilcilerimiz yarışmada birinci ve ikinci olarak yarışmayı kazandılar. İşte detaylar...

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