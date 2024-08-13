Dikkatsizlik kaza getirdi! İstanbul'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı! O anlar kamerada...
İstanbul Maltepe'de gerçekleşen kazada vinç taşıyan kamyon yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarptı. Çarpmayla yola savrulan çocuk aldığı darbe sonrasında ayağa kalkarken o anlar kameralara yansıdı. İşte detaylar...
Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı.
Yaşanılan o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı.
DARBE ALAN ÇOCUK ÇARPIŞMADAN SONRA AYAĞA KALKTI
Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürüldü.
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