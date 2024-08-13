Dikkatsizlik kaza getirdi! İstanbul’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğa kamyonet çarptı! O anlar kamerada...

Olay, geçtiğimiz gün İstanbul Maltepe İlçesi, Altıntepe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde saat 15.53 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve aracın plakası öğrenilemeyen bir vinç aracı seyir halindeyken, yanındaki babası ve kardeşleri ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı.