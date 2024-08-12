12 Ağustos 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Edirne'de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:17
ABONE OL
Edirne’de 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör