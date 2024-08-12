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Bandırma-Çanakkale Yolu üzerindeki kaza trafiği aksattı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2024 12:21
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Bandırma-Çanakkale Yolu üzerindeki kaza trafiği aksattı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazası nedeniyle Bandırma-Çanakkale Yolu'nda trafik bir süre aksadı.

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