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Fethiye'de bir koyda 60 düzensiz göçmen yakalandı

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:41
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Fethiye’de bir koyda 60 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir koyda, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

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