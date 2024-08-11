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Balık tutarken nereden geldiği belli olmayan kurşunla hayatını kaybetti

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.08.2024 15:42
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Balık tutarken nereden geldiği belli olmayan kurşunla hayatını kaybetti

Sakarya'nın Erenler ilçesinde Sakarya Nehri kenarında balık tutan 50 yaşındaki adam, nereden geldiği belli olmayan kurşunun isabet etmesi neticesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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