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Ordu'da arazi anlaşmasında kardeş katliamı

ahaber.com.tr
Giriş: 04.08.2024 16:32
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Ordu’da arazi anlaşmasında kardeş katliamı

Ordu'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Sinan Küçük'ü (56) tabanca ile vurarak öldüren Serhan Lütfü Küçük (54), aynı silahla yaşamına son verdi.

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