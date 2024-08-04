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Giresun’da fındık hasadı başladı

İHA
Giriş: 04.08.2024 16:16
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Giresun’da fındık hasadı başladı

Giresun Valiliği'nin açıkladığı 4 Ağustos tarihine göre Giresun'da sahil kesimindeki fındık hasadı bugün itibarıyla başladı. Daha önce bahçe altı temizleme gibi hazırlıklarını tamamlayan fındık üreticileri bugün sabah saatlerinden itibaren bahçelerine girdi. Zorlu arazilerde fındık toplayan üreticiler, fındık bahçelerini söylenen türkülerle şenlendiriyor. Ayakta durmanın güç olduğu arazilerde kadınlar, “Biz Karadeniz kadınıyız güçlüyüz” diyerek eğdikleri dallardan fındık topluyor.

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