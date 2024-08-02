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Osmaniye'de yağlık ayçiçeği hasadına başlandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 02.08.2024 13:17
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Osmaniye’de yağlık ayçiçeği hasadına başlandı

Osmaniye'de alternatif tarım ürünü olarak ekimi yapılan yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi başladı. Vali Erdinç Yılmaz, ceketini çıkartıp kolları sıvadıktan sonra tarlaya girip biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

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