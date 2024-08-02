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Esenyurt'ta korkunç olay! En yakın arkadaşını öldürüp babasının yanına gitti

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 12:54
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Esenyurt’ta korkunç olay! En yakın arkadaşını öldürüp babasının yanına gitti

İstanbul Esenyurt'ta korkunç bir olay meydana geldi. 14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel en yakın arkadaşı 15 yaşındaki Emrah A. tarafından boğularak öldürüldü. Kavganın ardından olay yerinden giden Emrah A. iddiaya göre Yüksel'in babasının yanına gidip oğlunu boğdum dediği öne sürüldü.

Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde 31 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalleden iki arkadaş olan Yiğit Hamza Yüksel ile Emrah A. sürekli takıldıkları boş araziye gittiler. Bir süre oturup sohbet ettikten sonra iddiaya göre çakmak gazı da çektiler.

İkili arasında sigara isteme yüzünden bir tartışma çıktı. İddiaya göre karşılıklı bir birlerinin boğazına sarıldılar. İki çocukluk arkadaşının boğuşması cinayetle bitti. Hamza Yüksel olay yerinde hayatını kaybetti.

OĞLUNU BOĞDUM

Kavganın ardından olay yerinden giden Emrah A. iddiaya göre Yüksel'in babasının yanına gidip oğlunu boğdum dediği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Emrah A., Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

SİGARA YÜZÜNDEN TARTIŞTIK BOĞUŞTUK

14 yaşındaki Yiğit Hamza Yüksel'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Emrah A.'nın ifadesinde boş arazide oturduk sigara istedim tartıştık sonra da boğuştuk dediği ileri sürüldü.

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