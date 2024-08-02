Esenyurt’ta korkunç olay! En yakın arkadaşını öldürüp babasının yanına gitti

Esenyurt Akçaburgaz mahallesinde 31 Temmuz günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mahalleden iki arkadaş olan Yiğit Hamza Yüksel ile Emrah A. sürekli takıldıkları boş araziye gittiler. Bir süre oturup sohbet ettikten sonra iddiaya göre çakmak gazı da çektiler.