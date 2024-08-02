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Demir yolu araçlarının bakımına ilişkin esaslar düzenlendi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 02.08.2024 09:44
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Demir yolu araçlarının bakımına ilişkin esaslar düzenlendi

Demir yolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Faaliyetlerine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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