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6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Giriş: 02.08.2024 09:49 Güncelleme: 02.08.2024 09:53
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6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Düzce’de 2 aracın çarpıştığı kazaya, trafikte seyrederken kaza alanını fark etmeyip duramayan 4 araç daha karıştı. 6 aracın adeta birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı.

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