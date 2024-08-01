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Sultanbeyli'de yatak imalathanesinde yangın paniği

İHA
Giriş: 01.08.2024 09:41 Güncelleme: 01.08.2024 09:41
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Sultanbeyli’de yatak imalathanesinde yangın paniği

Sultanbeyli'de bir yatak imalathanesinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalar sonucu yangına müdahale etti.

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