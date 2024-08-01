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Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü

İHA
Giriş: 01.08.2024 09:12 Güncelleme: 01.08.2024 09:12
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Cezaevinden çıkan koca 3 çocuk annesi eşini öldürdü

Denizli'de cezaevinden yeni çıkan şahıs, üç çocuk annesi eşini bıçakla öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Talihsiz kadından geriye, katili olan kocasının cezaevinden çıkışını kutladığı “Müge'nin Malisi geliyor” şeklindeki sosyal medya paylaşımı kaldı.

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