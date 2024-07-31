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Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 08:43
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Emniyetten dolandırıcılık uyarısı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri banka, kuyumcu ve noterleri sahte para, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık hususunda uyardı.

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