31 Temmuz 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi

İHA
Giriş: 31.07.2024 09:03 Güncelleme: 31.07.2024 09:04
ABONE OL
Babaeski’de 2 milyon kök kenevir imha edildi

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polis ekipleri tarafından ele geçirilen 2 milyon 161 bin 472 kök kenevir yakılarak imha edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör