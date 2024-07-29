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Yat imalathanesinden yangın paniği! Alevler yükseldi | Yer: Tuzla

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 12:42 Güncelleme: 29.07.2024 12:53
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Yat imalathanesinden yangın paniği! Alevler yükseldi | Yer: Tuzla

İstanbul Tuzla'da bulunan bir yat imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülürken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Tuzla'da yat imalathanesinde yangın çıktı.Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangın saat 10.40 sıralarında Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı'nda bulunan yat imalathanesinde çıktı. Nedeni henüz belli olmayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yat imalathanesi alevler nedeniyle büyük hasar aldıYat imalathanesi alevler nedeniyle büyük hasar aldı

İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yoğun duman ve alevler nedeniyle polis ekipleri iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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