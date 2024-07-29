Yat imalathanesinden yangın paniği! Alevler yükseldi | Yer: Tuzla

Yat imalathanesi alevler nedeniyle büyük hasar aldı

İhbar üzerine olay yerine birçok ilçeden itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yoğun duman ve alevler nedeniyle polis ekipleri iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.