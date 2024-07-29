29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Adana'da kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi mesleğini severek sürdürüyor

İHA
Giriş: 29.07.2024 12:44 Güncelleme: 29.07.2024 12:44
ABONE OL
Adana’da kalaycı ailenin 4. kuşak temsilcisi mesleğini severek sürdürüyor

Adana'da 50 yılı aşkın süredir kalaycılık yapan 4. kuşak kalay ustası, mesleğe çocuk yaşta Adanaspor'a olan sevdası yüzünden okuldan alınmasıyla başladığını anlattı. Kalay ustası Hulusi Deveci, "Babam maça gitmek için sınava girmediğimi anlayınca 'yarın dükkana gelip kalaycı oluyorsun' dedi. Bu işe öyle başladım" diye konuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör